FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Pence belassen. Das britische Telekomunternehmen habe es wegen seines Rufs, immer wieder neu zu enttäuschen, schwer, von der Anleger-Liste der "unbeliebten" Investments zu verschwinden, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar könnte es neuen Gegenwind geben, doch das Geschäftsjahr 2025/26 dürfte wahrscheinlich einem insgesamt positiveren Ausblick gerecht werden./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2025 / 08:15 / CET





