Fujita Engineering präsentierte Quartalsergebnisse

Fujita Engineering hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 101,29 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Fujita Engineering noch ein Gewinn pro Aktie von 42,66 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fujita Engineering in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,77 Milliarden JPY im Vergleich zu 10,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 200,47 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 194,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Fujita Engineering 29,77 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,81 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 32,65 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at