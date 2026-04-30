Granite Construction Aktie
WKN: 879080 / ISIN: US3873281071
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30.04.2026 17:37:40
Full Transcript: Granite Construction Q1 2026 Earnings Call
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