Granite Construction Aktie
WKN: 879080 / ISIN: US3873281071
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Granite Construction präsentiert Quartalsergebnisse
Granite Construction äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,767 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,770 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 782,3 Millionen USD gegenüber 699,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,43 USD, gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 4,96 Milliarden USD im Vergleich zu 4,42 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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