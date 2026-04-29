Ausblick: Granite Construction präsentiert Quartalsergebnisse

Granite Construction äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,767 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,770 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 11,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 782,3 Millionen USD gegenüber 699,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,43 USD, gegenüber 3,86 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 4,96 Milliarden USD im Vergleich zu 4,42 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at