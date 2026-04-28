Mondelez Aktie
WKN DE: A1J4U0 / ISIN: US6092071058
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29.04.2026 00:16:52
Full Transcript: Mondelez International Q1 2026 Earnings Call
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Nachrichten zu Mondelez
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|Ausblick: Mondelez informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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23.04.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel Verlust hätte ein Mondelez-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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22.04.26
|ROUNDUP: Mogelpackung Milka? Verfahren um neue Schokoladentafel (dpa-AFX)
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22.04.26
|Mondelez-Aktie im Fokus: Schoko-Streit vor Gericht - Unternehmen wegen Milka in der Kritik (dpa-AFX)
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22.04.26
|Gericht: Milka-Tafel könnte Mogelpackung sein (dpa-AFX)
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16.04.26
|S&P 500-Papier Mondelez-Aktie: So viel hätte eine Investition in Mondelez von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.04.26
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13.04.26
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