Fusion Partners legte Quartalsergebnis vor

Fusion Partners hat am 16.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,72 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 22,85 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,14 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at