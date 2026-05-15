G2R legte Quartalsergebnis vor

G2R hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 618,72 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -481,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10,71 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 72,12 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,77 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at