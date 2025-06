Neues Rekordhoch für Palantir - Wie viel Potenzial steckt noch in der KI-Aktie?

• Palantir-Aktie auf Rekordhoch• Jüngste Spionagevorwürfe belasten nicht lange• Analysten malen gemischtes Bild

Die Palantir-Aktie hat am Mittwoch an der Techbörse NASDAQ ein neues Allzeithoch aufgestellt. So liegt der neue Rekord nun bei 140 US-Dollar. Allein in diesem Jahr hat der Anteilsschein des Datenanalyseunternehmens bereits 80,34 Prozent zugelegt. Auf Jahressicht zeigt sich gar ein Plus von 486,12 Prozent (Berechnungsgrundlage ist der Schlusskurs vom 11. Juni 2025).

Palantir hat in den letzten Monaten eine Reihe von Regierungsaufträgen und gewerblichen Deals an Land gezogen. Jüngste Kooperationen sind die digitale Transformation des italienischen Papierherstellers Fedrigoni sowie ein Projekt zur Optimierung von Krankenhaus-Workflows mit dem Unternehmen TeleTracking Technologies.

Jüngste Spionagevorwürfe

Vor Kurzem geriet Palantir jedoch angesichts eines Berichts rund um mögliche Spionage-Vorwürfe unter Druck. So hatte die New York Times in einem Artikel geschrieben, das Datenanalyseunternehmen würde mit seiner Plattform Foundry der Trump-Regierung dabei helfen, sensible Informationen über US-Bürger zu sammeln. Palantir reagierte prompt mit einem Dementi via dem Kurznachrichtendienst X, in dem das Unternehmen den Bericht als "offensichtlich unwahr" zurückwies.

Den Rücksetzer hat die Palantir-Aktie jedoch schnell verkraftet, wie der Anstieg auf ein neues Rekordhoch zeigt. Angetrieben wurde die jüngste Rally offenbar auch durch die Entschuldigung Elon Musks gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump . Der Streit zwischen den beiden ehemaligen Verbündeten hatte auf unterschiedlichen Tech-Aktien gelastet.

Mizuho-Analyst hebt Kursziel deutlich an

Zudem hat Mizuho-Analyst Matthew Broome jüngst sein Kursziel von zuvor 94 auf nun mehr 116 US-Dollar erhöht und begründete diesen Schritt laut The Motley Fool mit Palantirs "starker Ausführung in jüngster Zeit und erheblichen Aufwärtskorrekturen". Des Weiteren zeige das Unternehmen eine "starke strategische Positionierung mit großen Kunden und das Potenzial für weiteres beschleunigtes Wachstum in den kommenden Jahren". Dennoch behielt das Analysehaus seine Verkaufsempfehlung für die Palantir-Aktie bei.

Analysten verhalten

Angesichts des Höhenflugs des Titels stellt sich nämlich die Frage, inwiefern es überhaupt noch weiter nach oben gehen kann. So wird die Palantir-Aktie bereits zu einem Hundertfachen seines Gewinns und seiner Verkäufe gehandelt. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie legt eine deutliche Überbewertung des Papiers nahe. Ein gemischtes Bild zeigt sich dementsprechend auf bei der Analyseplattform TipRanks. Hier haben 18 Analysten ein Votum für die Palantir-Aktie abgegeben, wobei sich im Schnitt eine Halte-Empfehlung ergibt (3x Buy, 11x Hold, 4x Sell). Das durchschnittliche Kursziel liegt hier bei 102,44 US-Dollar und damit fast 25 Prozent unter dem Schlusskurs von Mittwoch bei 136,39 US-Dollar. Auch wenn die Palantir-Aktie in letzter Zeit von Rekord zu Rekord eilte, bleibt dementsprechend Vorsicht geboten.

Im NASDAQ-Handel notiert die Palantir-Aktie am Donnerstag 0,26 Prozent tiefer bei 136,09 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at