GameStop Aktie
WKN: A0HGDX / ISIN: US36467W1099
|
30.11.2025 23:05:00
GameStop vs. Beyond Meat: What Can These Meme Stock Rallies Teach Us?
The moniker "meme stock" was only created a few years ago. It was how Wall Street described GameStop (NYSE: GME), a struggling video game retailer that suddenly gained the attention of small investors chatting in online investment forums.The sharp rise and subsequent decline of GameStop's stock price serve as a warning to investors that has not been heeded, as evidenced by the recent price action of Beyond Meat (NASDAQ: BYND). What lessons can meme stocks like GameStop, AMC (NYSE: AMC), and Beyond Meat teach us?Warren Buffett, one of the most famous investors in Wall Street history, has explained that investing doesn't require anything more than average intelligence. After that point, what an investor needs is the right temperament. In other words, the ability to control your emotions is more important than being smart. He likely learned this from his mentor, Benjamin Graham.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu GameStop Corpmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|GameStop Corp
|19,28
|3,40%
