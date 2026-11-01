Geely Automobile October Vehicle Sales Edge Up

(RTTNews) - Geely Automobile Holdings reported total vehicle sales of 310,183 units in October 2026, representing an increase of approximately 1% year-over-year, supported by continued growth in its new energy vehicle portfolio.

The automaker's battery electric vehicle (BEV) segment posted particularly strong performance during the month, with sales rising 43% to 140,758 units from 98,348 units a year earlier. The solid increase highlights growing consumer demand for fully electric models and underscores Geely's ongoing transition toward electrification.

Meanwhile, sales of plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) totaled 74,238 units in October, compared with 79,534 units in the same period last year, reflecting a modest decline as buyers increasingly favored pure electric offerings.