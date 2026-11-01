Geely Aktie
WKN: A0CACX / ISIN: KYG3777B1032
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01.11.2026 15:46:28
Geely Automobile October Vehicle Sales Edge Up
(RTTNews) - Geely Automobile Holdings reported total vehicle sales of 310,183 units in October 2026, representing an increase of approximately 1% year-over-year, supported by continued growth in its new energy vehicle portfolio.
The automaker's battery electric vehicle (BEV) segment posted particularly strong performance during the month, with sales rising 43% to 140,758 units from 98,348 units a year earlier. The solid increase highlights growing consumer demand for fully electric models and underscores Geely's ongoing transition toward electrification.
Meanwhile, sales of plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) totaled 74,238 units in October, compared with 79,534 units in the same period last year, reflecting a modest decline as buyers increasingly favored pure electric offerings.
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