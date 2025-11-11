OpenAI Aktie

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

11.11.2025 10:41:00

GEMA vs. OpenAI: Niederlage für ChatGPT vor Münchner Gericht

Das Landgericht München hat gegen OpenAI entschieden. Geklagt hatte die GEMA – es geht um Liedtexte von Helene Fischer und mehr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
