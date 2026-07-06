Islamic Aktie
WKN DE: A1C6VS / ISIN: QA000A1C6VS5
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06.07.2026 19:15:21
German public university creates Islamic theology faculty
The University of Münster is the first public university in Europe to establish an Islamic theology faculty, a move that is is attracting international attention.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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