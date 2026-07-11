SHIFT Aktie
WKN DE: A12D58 / ISIN: JP3355400007
|
11.07.2026 10:11:19
Germany: Record debt and a seismic policy shift
The German government's draft budget for 2027 includes more money for the military and less for everything else, while debt continues to grow rapidly.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SHIFT Inc.
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: SHIFT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
28.06.26
|Chinese tech hub’s shift into robotaxis leaves drivers by the wayside (Financial Times)
|
22.06.26