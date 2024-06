Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,31 Prozent stärker bei 4 997,75 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,264 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Euro STOXX 50 0,071 Prozent stärker bei 4 985,71 Punkten, nach 4 982,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 975,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 000,37 Zählern.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,817 Prozent nach. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 4 921,22 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 877,77 Punkten berechnet. Der Euro STOXX 50 stand am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, bei 4 218,04 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10,75 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Bei 4 380,97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 1,53 Prozent auf 182,45 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,14 Prozent auf 22,26 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,06 Prozent auf 459,40 EUR), Eni (+ 0,72 Prozent auf 14,46 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,68 Prozent auf 66,38 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Stellantis (-0,68 Prozent auf 20,31 EUR), SAP SE (-0,44 Prozent auf 167,84 EUR), Enel (-0,38 Prozent auf 6,60 EUR), adidas (-0,35 Prozent auf 230,70 EUR) und UniCredit (-0,26 Prozent auf 36,22 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie. 12 856 146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 360,367 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,83 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,13 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

