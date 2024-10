Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der Euro STOXX 50 auch am vierten Tag der Woche in der Gewinnzone ein.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,32 Prozent stärker bei 4 924,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,210 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,108 Prozent fester bei 4 913,99 Punkten, nach 4 908,71 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 930,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 4 913,99 Einheiten.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,65 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.09.2024, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 860,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.07.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 4 891,46 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 152,32 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,12 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 380,97 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 2,57 Prozent auf 139,46 EUR), Infineon (+ 2,14 Prozent auf 31,03 EUR), UniCredit (+ 0,93 Prozent auf 40,70 EUR), Enel (+ 0,85 Prozent auf 7,37 EUR) und Siemens (+ 0,72 Prozent auf 182,30 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Intesa Sanpaolo (-1,00 Prozent auf 3,92 EUR), BASF (-0,54 Prozent auf 46,07 EUR), adidas (-0,45 Prozent auf 223,70 EUR), BMW (-0,32 Prozent auf 74,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,26 Prozent auf 56,62 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Im Euro STOXX 50 ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 311 526 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 312,415 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

