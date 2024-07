Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker

Der Euro STOXX 50 bleibt auch am Mittwochmorgen im Aufwärtstrend.

Um 09:12 Uhr verbucht der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 0,54 Prozent auf 4 932,82 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,217 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,320 Prozent auf 4 922,03 Punkte an der Kurstafel, nach 4 906,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Euro STOXX 50 betrug 4 922,03 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 938,95 Zähler.

Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der Euro STOXX 50 bereits um 0,177 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 03.06.2024, den Wert von 5 003,54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.04.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 069,25 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 03.07.2023, bei 4 398,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,31 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 1,83 Prozent auf 34,77 EUR), UniCredit (+ 1,40 Prozent auf 36,26 EUR), Enel (+ 1,00 Prozent auf 6,65 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,76 Prozent auf 3,56 EUR) und SAP SE (+ 0,75 Prozent auf 186,58 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,33 Prozent auf 450,20 EUR), Stellantis (-0,31 Prozent auf 18,08 EUR), Bayer (-0,10 Prozent auf 25,83 EUR), Eni (-0,07 Prozent auf 14,57 EUR) und Allianz (+ 0,00 Prozent auf 258,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 231 400 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im Euro STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 375,443 Mrd. Euro heraus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,42 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at