Gewinne in Frankfurt: Das macht der SDAX aktuell

Für den SDAX geht es am vierten Tag der Woche aufwärts.

Der SDAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent auf 14 989,44 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 122,424 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,315 Prozent auf 14 839,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 885,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Donnerstag bei 15 001,54 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 839,00 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1,27 Prozent. Vor einem Monat, am 30.04.2024, lag der SDAX-Kurs bei 14 297,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.02.2024, stand der SDAX bei 13 772,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.05.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 270,60 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 8,45 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4,57 Prozent auf 22,44 EUR), KWS SAAT SE (+ 3,30 Prozent auf 59,50 EUR), INDUS (+ 2,66 Prozent auf 27,00 EUR), IONOS (+ 2,23 Prozent auf 25,25 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,16 Prozent auf 7,10 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen ADTRAN (-1,94 Prozent auf 5,55 USD), Hypoport SE (-1,58 Prozent auf 299,40 EUR), Vitesco Technologies (-1,19 Prozent auf 66,40 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1,18 Prozent auf 1,17 EUR) und SCHOTT Pharma (-0,77 Prozent auf 28,32 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 217 196 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,250 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,86 zu Buche schlagen. Schaeffler lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,59 Prozent.

