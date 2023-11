Gewinne in Frankfurt: DAX im Plus

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,43 Prozent stärker bei 15 295,13 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,545 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,111 Prozent höher bei 15 246,50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 15 229,60 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 15 315,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 212,99 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht legte der DAX bereits um 0,498 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 09.10.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 128,11 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.08.2023, den Stand von 15 852,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, bewegte sich der DAX bei 13 666,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 8,71 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Merck (+ 4,90 Prozent auf 155,30 EUR), Sartorius vz (+ 2,99 Prozent auf 258,60 EUR), BASF (+ 2,98 Prozent auf 44,88 EUR), Henkel vz (+ 2,34 Prozent auf 69,06 EUR) und Siemens Energy (+ 2,26 Prozent auf 9,31 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Hannover Rück (-2,42 Prozent auf 201,40 EUR), Brenntag SE (-1,22 Prozent auf 69,76 EUR), Siemens Healthineers (-0,93 Prozent auf 48,13 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 370,80 EUR) und Porsche (-0,56 Prozent auf 88,58 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 880 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 154,120 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

DAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,58 erwartet. Mit 9,00 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at