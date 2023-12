Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Gewinnzone

Mit dem DAX ging es am Freitag aufwärts.

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,78 Prozent fester bei 16 759,22 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,675 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,094 Prozent auf 16 644,62 Punkte an der Kurstafel, nach 16 628,99 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 16 630,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 16 782,72 Punkten.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,25 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 08.11.2023, wies der DAX einen Wert von 15 229,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.09.2023, wurde der DAX mit 15 740,30 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wurde der DAX mit einer Bewertung von 14 264,56 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 19,12 Prozent zu Buche. Bei 16 782,72 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 3,63 Prozent auf 305,80 EUR), Zalando (+ 2,81 Prozent auf 22,28 EUR), Rheinmetall (+ 2,41 Prozent auf 284,70 EUR), BMW (+ 2,35 Prozent auf 100,92 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,23 Prozent auf 11,82 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-2,19 Prozent auf 11,37 EUR), Merck (-1,70 Prozent auf 142,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,30 Prozent auf 26,52 EUR), QIAGEN (-0,49 Prozent auf 38,57 EUR) und Hannover Rück (-0,36 Prozent auf 218,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 10 563 460 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 172,110 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Mit 8,32 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

