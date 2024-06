Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zu

Am Donnerstag tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,33 Prozent höher bei 18 210,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 136,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 236,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.05.2024, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 18 797,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor drei Monaten, am 27.03.2024, mit 18 515,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 27.06.2023, den Wert von 15 886,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,76 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern erreicht.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 3,44 Prozent auf 228,50 EUR), Siemens (+ 2,66 Prozent auf 173,72 EUR), Heidelberg Materials (+ 2,01 Prozent auf 96,48 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,34 Prozent auf 26,43 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,00 Prozent auf 14,81 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil RWE (-2,35 Prozent auf 32,44 EUR), Sartorius vz (-2,34 Prozent auf 217,30 EUR), Zalando (-1,61 Prozent auf 21,45 EUR), EON SE (-1,28 Prozent auf 12,34 EUR) und Beiersdorf (-1,23 Prozent auf 140,25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 242 613 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212,108 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

