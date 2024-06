Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag zum Handelsende.

Letztendlich beendete der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 18 259,50 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 192,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 353,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.05.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 18 668,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.03.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 18 521,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.06.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 973,00 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 9,05 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 2,67 Prozent auf 21,89 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,40 Prozent auf 238,80 EUR), Daimler Truck (+ 1,92 Prozent auf 37,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,80 Prozent auf 64,57 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,39 Prozent auf 105,40 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Siemens Healthineers (-2,82 Prozent auf 53,80 EUR), RWE (-1,99 Prozent auf 31,95 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1,79 Prozent auf 129,02 EUR), Deutsche Börse (-1,44 Prozent auf 191,10 EUR) und Beiersdorf (-1,37 Prozent auf 136,55 EUR) unter Druck.

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 566 638 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 217,127 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,49 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,71 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

