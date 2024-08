Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich Gewinne

Am Mittwochabend zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der LUS-DAX stieg im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,42 Prozent auf 18 436,50 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 353,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 478,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der LUS-DAX auf 18 165,00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 21.05.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 18 740,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2023, bewegte sich der LUS-DAX bei 15 645,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 10,11 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,00 Punkte.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Porsche (+ 2,32 Prozent auf 70,64 EUR), BASF (+ 1,87 Prozent auf 44,16 EUR), adidas (+ 1,54 Prozent auf 217,40 EUR), Infineon (+ 1,50 Prozent auf 32,11 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,48 Prozent auf 61,86 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen MTU Aero Engines (-0,75 Prozent auf 265,00 EUR), Bayer (-0,57 Prozent auf 28,11 EUR), Deutsche Telekom (-0,32 Prozent auf 25,00 EUR), Hannover Rück (-0,24 Prozent auf 247,20 EUR) und Merck (-0,21 Prozent auf 170,15 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 098 641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 230,080 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,52 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

