Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Der LUS-DAX gewann am Abend an Wert.

Am Dienstag bewegte sich der LUS-DAX via XETRA schlussendlich 0,41 Prozent fester bei 14 816,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 14 693,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 14 832,00 Einheiten.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der LUS-DAX erreichte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2023, einen Stand von 15 372,00 Punkten. Der LUS-DAX stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 16 471,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, mit 13 256,00 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2023 stieg der Index bereits um 5,41 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 18 246,00 Punkten. Bei 13 869,50 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 8,45 Prozent auf 236,20 EUR), QIAGEN (+ 5,31 Prozent auf 35,12 EUR), BASF (+ 4,45 Prozent auf 43,54 EUR), Zalando (+ 3,73 Prozent auf 21,99 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,33 Prozent auf 21,70 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Porsche (-0,86 Prozent auf 82,54 EUR), Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 8,37 EUR), Deutsche Bank (-0,50 Prozent auf 10,36 EUR), Deutsche Börse (-0,48 Prozent auf 155,20 EUR) und Heidelberg Materials (-0,41 Prozent auf 68,48 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Siemens Energy-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 10 397 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 146,236 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at