Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Mittwochshandel mit Gewinnen

Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,51 Prozent höher bei 26 380,25 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 233,853 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,164 Prozent fester bei 26 288,44 Punkten in den Handel, nach 26 245,40 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26 381,02 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 273,88 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 4,01 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, verzeichnete der MDAX einen Stand von 24 956,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.08.2023, wies der MDAX 27 786,29 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wies der MDAX 26 181,16 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 3,55 Prozent aufwärts. Bei 29 815,39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 626,97 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Delivery Hero (+ 4,55 Prozent auf 31,05 EUR), ENCAVIS (+ 2,47 Prozent auf 13,88 EUR), K+S (+ 2,26 Prozent auf 15,40 EUR), HENSOLDT (+ 2,18 Prozent auf 27,22 EUR) und KION GROUP (+ 1,96 Prozent auf 33,83 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen LEG Immobilien (-1,98 Prozent auf 69,46 EUR), Nordex (-1,24 Prozent auf 10,77 EUR), Nemetschek SE (-0,60 Prozent auf 75,94 EUR), Bechtle (-0,43 Prozent auf 46,59 EUR) und Gerresheimer (-0,33 Prozent auf 91,35 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 456 734 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 15,894 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Im MDAX präsentiert die Lufthansa-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 5,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die RTL-Aktie mit 10,27 Prozent 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

