Lufthansa Aktie

7,57EUR 0,03EUR 0,45%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

12.09.2025 06:51:46

Lufthansa Equal Weight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Lufthansa von 7,20 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg blieb in seiner am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung insgesamt neutral für Europas Netzwerkairlines. Er reagierte aber auf anhaltend gute Nachfrage im Premium-Bereich, günstiges Kerosin und auch abseits von Treibstoff gesunkene Kosten./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 20:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Equal Weight
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
7,51 € 		Abst. Kursziel*:
-0,13%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
7,57 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,90%
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

