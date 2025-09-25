Lufthansa Aktie
|7,54EUR
|0,04EUR
|0,51%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 5 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Harry Gowers bestätigt zudem den Stempel "Negative Catalyst Watch", den er den Papieren mit Blick auf den Quartalsbericht Ende Oktober bereits verpasst hatte. Die Kranich-Linie könnte allerdings auf ihrem Kapitalmarkttag am 29. September zunächst mit neuen Gewinn- und Margenzielen für positive Schlagzeilen sorgen. Seine operativen Ergebnisschätzungen bis 2027 lässt Gowers aber unangetastet./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 19:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Underweight
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
5,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
7,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-35,48%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
7,54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-33,70%
|
Analyst Name::
Harry Gowers
|
KGV*:
-
