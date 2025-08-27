Lufthansa Aktie
|8,00EUR
|-0,13EUR
|-1,62%
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
Lufthansa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften (IATA). 2025 werde wohl ein Jahr mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nicht ohne Herausforderungen. Angebot und Nachfrage seien derzeit von Zurückhaltung geprägt, doch diese Situation sollte sich im Laufe des Jahres bessern. Die Fluggesellschaften seien gut kapitalisiert und die Bewertungen attraktiv. Unter den Billigflieger ist Ryanair Castles bevorzugter Wert in Europa und unter den Netzwerk-Airlines Lufthansa./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9,25 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,00 €
|
Abst. Kursziel*:
15,65%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
17:00
|Lufthansa Buy
|UBS AG
20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
17:00
|Lufthansa Buy
|UBS AG
20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
17:00
|Lufthansa Buy
|UBS AG
01.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
31.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
07.07.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
01.07.25
|Lufthansa Outperform
|Bernstein Research
01.08.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
31.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
14.07.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
02.07.25
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
25.06.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
20.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
13.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
07.08.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
06.08.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
04.08.25
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
