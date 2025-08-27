Lufthansa Aktie

8,00EUR -0,13EUR -1,62%
Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.08.2025 17:00:25

Lufthansa Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,25 Euro belassen. Jarrod Castle nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie Bezug auf Prognosen des Dachverbands globaler Fluggesellschaften (IATA). 2025 werde wohl ein Jahr mit einem Gewinnwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich, aber nicht ohne Herausforderungen. Angebot und Nachfrage seien derzeit von Zurückhaltung geprägt, doch diese Situation sollte sich im Laufe des Jahres bessern. Die Fluggesellschaften seien gut kapitalisiert und die Bewertungen attraktiv. Unter den Billigflieger ist Ryanair Castles bevorzugter Wert in Europa und unter den Netzwerk-Airlines Lufthansa./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2025 / 13:33 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Lufthansa AG Buy
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,25 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,00 € 		Abst. Kursziel*:
15,65%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen

17:00 Lufthansa Buy UBS AG
20.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
13.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07.08.25 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
06.08.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 8,02 -1,43% Lufthansa AG

Aktuelle Aktienanalysen

17:01 Ryanair Buy UBS AG
17:00 Lufthansa Buy UBS AG
13:28 voestalpine buy Deutsche Bank AG
12:14 voestalpine buy Deutsche Bank AG
11:05 National Grid Buy Jefferies & Company Inc.
10:27 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
10:04 Aroundtown Neutral UBS AG
09:50 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
09:20 Sanofi Hold Deutsche Bank AG
09:20 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:20 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
09:20 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:19 Novartis Buy Deutsche Bank AG
09:17 Givaudan Neutral UBS AG
09:16 RATIONAL Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
09:14 SFC Energy Hold Deutsche Bank AG
09:10 SFC Energy Buy Warburg Research
08:55 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
08:43 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:34 HSBC Holdings Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:33 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:32 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:30 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:29 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:15 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:14 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:13 UBS Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:06 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:03 Aroundtown Add Baader Bank
07:57 Deutsche Bank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07:48 Commerzbank Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:30 Givaudan Underperform Jefferies & Company Inc.
07:00 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
07:00 CTS Eventim Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 E.ON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:59 Keurig Dr Pepper Buy UBS AG
06:59 Sanofi Buy UBS AG
26.08.25 Novo Nordisk Market-Perform Bernstein Research
26.08.25 Vodafone Group Kaufen DZ BANK
26.08.25 United Internet Kaufen DZ BANK
26.08.25 freenet Kaufen DZ BANK
26.08.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
26.08.25 UBM Development kaufen Warburg Research
26.08.25 Lenzing neutral Deutsche Bank AG
26.08.25 PUMA Halten DZ BANK
26.08.25 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
26.08.25 Befesa Hold Deutsche Bank AG
26.08.25 Dermapharm Hold Warburg Research
26.08.25 Verve Group Buy Warburg Research
26.08.25 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen