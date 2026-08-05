freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|MDAX-Kursentwicklung
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05.08.2026 12:26:30
Gewinne in Frankfurt: MDAX mittags mit Kursplus
Am Mittwoch tendiert der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,11 Prozent höher bei 32 596,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 358,137 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,338 Prozent stärker bei 32 670,09 Punkten, nach 32 559,91 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 32 565,79 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32 827,33 Punkten.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 1,15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 32 994,37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 132,72 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 30 824,66 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,22 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit WACKER CHEMIE (+ 6,41 Prozent auf 96,25 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,79 Prozent auf 147,20 EUR), Schaeffler (+ 2,52 Prozent auf 7,74 EUR), Lufthansa (+ 2,36 Prozent auf 8,68 EUR) und HENSOLDT (+ 2,33 Prozent auf 89,48 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen AUTO1 (-3,15 Prozent auf 22,72 EUR), Nordex (-2,63 Prozent auf 38,50 EUR), PUMA SE (-2,53 Prozent auf 26,53 EUR), TAG Immobilien (-2,12 Prozent auf 13,82 EUR) und Knorr-Bremse (-1,88 Prozent auf 104,20 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 742 326 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,909 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick
In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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