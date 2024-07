Gewinne in Frankfurt: SDAX beendet die Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

In Frankfurt standen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Am Donnerstag schloss der SDAX nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 14 521,20 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 101,893 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,139 Prozent höher bei 14 526,96 Punkten, nach 14 506,73 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SDAX betrug 14 607,84 Punkte, das Tagestief hingegen 14 462,14 Zähler.

So entwickelt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SDAX bereits um 1,04 Prozent zurück. Der SDAX verzeichnete vor einem Monat, am 18.06.2024, den Stand von 14 538,77 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.04.2024, wurde der SDAX mit 14 032,37 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.07.2023, wies der SDAX einen Stand von 13 631,17 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 5,06 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Douglas (+ 5,75 Prozent auf 18,94 EUR), Medios (+ 4,18 Prozent auf 17,94 EUR), Hypoport SE (+ 3,08 Prozent auf 321,60 EUR), METRO (St) (+ 2,97 Prozent auf 4,34 EUR) und Klöckner (+ 2,35 Prozent auf 5,23 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Elmos Semiconductor (-5,51 Prozent auf 77,10 EUR), BayWa (-4,57 Prozent auf 13,36 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4,41 Prozent auf 56,40 EUR), Deutsche Beteiligungs (-3,91 Prozent auf 24,55 EUR) und Mutares (-3,56 Prozent auf 33,90 EUR).

Welche SDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SDAX sticht die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 527 261 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7,367 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

In diesem Jahr verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,86 Prozent bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at