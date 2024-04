Gewinne in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus

Am Montag steht der SDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,83 Prozent im Plus bei 14 048,76 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 114,915 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,353 Prozent höher bei 13 981,87 Punkten in den Handel, nach 13 932,74 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 13 981,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 14 070,85 Punkten.

SDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 22.03.2024, wies der SDAX einen Stand von 13 984,98 Punkten auf. Der SDAX stand vor drei Monaten, am 22.01.2024, bei 13 518,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, betrug der SDAX-Kurs 13 518,34 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 1,65 Prozent. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 14 638,48 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Zähler.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit NORMA Group SE (+ 8,88 Prozent auf 18,40 EUR), AUTO1 (+ 5,12 Prozent auf 4,81 EUR), SCHOTT Pharma (+ 3,82 Prozent auf 38,58 EUR), Varta (+ 3,42 Prozent auf 8,47 EUR) und BayWa (+ 3,39 Prozent auf 22,90 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen flatexDEGIRO (-5,10 Prozent auf 9,68 EUR), SAF-HOLLAND SE (-0,95 Prozent auf 18,78 EUR), Vitesco Technologies (-0,85 Prozent auf 64,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (-0,58 Prozent auf 43,10 EUR) und Elmos Semiconductor (-0,43 Prozent auf 68,80 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die flatexDEGIRO-Aktie aufweisen. 474 512 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,050 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 7,17 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

