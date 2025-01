Gewinne in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start zu

Am Mittwoch notiert der TecDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,36 Prozent höher bei 3 654,99 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 629,421 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,230 Prozent auf 3 650,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 641,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 649,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 657,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, wurde der TecDAX auf 3 413,81 Punkte taxiert. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 22.10.2024, bei 3 385,49 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 22.01.2024, einen Wert von 3 304,31 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 6,35 Prozent zu Buche. 3 657,85 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 403,34 Zählern verzeichnet.

TecDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,46 Prozent auf 48,00 EUR), AIXTRON SE (+ 1,65 Prozent auf 14,21 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,49 Prozent auf 49,00 EUR), Nemetschek SE (+ 1,47 Prozent auf 110,70 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,46 Prozent auf 8,01 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen derweil Infineon (-0,90 Prozent auf 34,13 EUR), PNE (-0,50 Prozent auf 12,02 EUR), Bechtle (-0,45 Prozent auf 30,82 EUR), Siltronic (-0,41 Prozent auf 43,98 EUR) und CompuGroup Medical SE (-0,27 Prozent auf 22,14 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 220 749 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 294,346 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Mit 6,91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at