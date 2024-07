Gewinne in Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der TecDAX hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr gewinnt der TecDAX im XETRA-Handel 0,01 Prozent auf 3 409,30 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 532,323 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,007 Prozent leichter bei 3 408,70 Punkten in den Montagshandel, nach 3 408,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 411,77 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 404,86 Zählern.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, einen Stand von 3 353,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 334,32 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, notierte der TecDAX bei 3 218,14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 2,55 Prozent zu Buche. Bei 3 490,44 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 175,55 Punkten markiert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SÜSS MicroTec SE (+ 2,04 Prozent auf 65,00 EUR), Sartorius vz (+ 1,08 Prozent auf 242,80 EUR), PNE (+ 1,02 Prozent auf 13,90 EUR), ATOSS Software (+ 0,85 Prozent auf 118,60 EUR) und QIAGEN (+ 0,49 Prozent auf 38,61 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Nordex (-3,17 Prozent auf 13,12 EUR), Eckert Ziegler (-2,20 Prozent auf 44,46 EUR), SMA Solar (-1,05 Prozent auf 28,32 EUR), JENOPTIK (-0,91 Prozent auf 28,32 EUR) und EVOTEC SE (-0,89 Prozent auf 8,88 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 154 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 220,302 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die 1&1-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,22 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

