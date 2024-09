Gewinne in Frankfurt: TecDAX nachmittags stärker

Um 15:40 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,95 Prozent höher bei 3 320,17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 541,296 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,221 Prozent stärker bei 3 296,18 Punkten, nach 3 288,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3 296,18 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 334,37 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 3 344,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.06.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 322,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 111,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 0,133 Prozent zurück. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 125,18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 9,50 Prozent auf 58,80 EUR), SMA Solar (+ 5,93 Prozent auf 18,95 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4,82 Prozent auf 59,75 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 4,00 Prozent auf 14,03 EUR) und ATOSS Software (+ 3,78 Prozent auf 126,20 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil HENSOLDT (-4,76 Prozent auf 28,84 EUR), Deutsche Telekom (-0,74 Prozent auf 26,71 EUR), QIAGEN (-0,40 Prozent auf 41,59 EUR), 1&1 (-0,30 Prozent auf 13,38 EUR) und SAP SE (+ 0,00 Prozent auf 200,15 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 1 737 799 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 234,058 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die 1&1-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,86 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at