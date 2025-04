Gewinne in New York: Dow Jones steigt zum Handelsstart

So bewegt sich der Dow Jones am Mittwoch.

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 16:01 Uhr via NYSE 0,77 Prozent im Plus bei 37 936,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 14,678 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 3,14 Prozent auf 38 827,10 Punkte an der Kurstafel, nach 37 645,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 37 275,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 38 004,91 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0,149 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 42 801,72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.01.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 42 635,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38 883,67 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2025 bereits um 10,51 Prozent ein. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45 054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,54 Prozent auf 98,75 USD), Walmart (+ 2,40 Prozent auf 83,75 USD), Apple (+ 2,08 Prozent auf 176,01 USD), UnitedHealth (+ 1,69 Prozent auf 562,40 USD) und Microsoft (+ 0,97 Prozent auf 358,01 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Home Depot (-5,75 Prozent auf 298,15 EUR), Merck (-2,65 Prozent auf 76,86 USD), Goldman Sachs (-2,39 Prozent auf 451,17 USD), Johnson Johnson (-2,31 Prozent auf 146,54 USD) und Amgen (-2,12 Prozent auf 274,31 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14 972 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,387 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 8,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at