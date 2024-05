Gewinne in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Aufwind

Am Freitag steht der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 1,49 Prozent im Plus bei 38 794,16 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 12,866 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,392 Prozent schwächer bei 38 075,65 Punkten, nach 38 225,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 38 651,07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38 808,52 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 1,34 Prozent zu. Vor einem Monat, am 03.04.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 39 127,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, lag der Dow Jones bei 38 654,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.05.2023, wurde der Dow Jones mit 33 414,24 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 2,86 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 39 889,05 Punkten. Bei 37 122,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Amgen (+ 12,44 Prozent auf 313,03 USD), Apple (+ 6,30 Prozent auf 183,93 USD), Home Depot (+ 3,15) Prozent auf 346,11 USD), Microsoft (+ 1,98 Prozent auf 405,73 USD) und Goldman Sachs (+ 1,91 Prozent auf 440,83 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Travelers (-0,95 Prozent auf 212,33 USD), JPMorgan Chase (-0,90 Prozent auf 189,94 USD), Chevron (-0,85 Prozent auf 159,37 USD), UnitedHealth (-0,75 Prozent auf 489,27 USD) und Johnson Johnson (-0,74 Prozent auf 148,81 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 9 315 448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,735 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,91 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at