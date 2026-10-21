Gewinne in New York: NASDAQ 100 mittags mit Kursplus

Am Mittag zeigen sich die Anleger in New York optimistisch.

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,26 Prozent fester bei 29 862,71 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,735 Prozent auf 29 707,00 Punkte an der Kurstafel, nach 29 490,28 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 29 873,65 Punkte, das Tagestief hingegen 29 593,70 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1,09 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 21.09.2026, einen Wert von 30 482,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29 155,18 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.10.2025, einen Stand von 25 127,13 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 18,47 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 841,42 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell SpaceX (+ 10,76 Prozent auf 163,69 USD), Datadog A (+ 7,74 Prozent auf 276,27 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,64 Prozent auf 153,63 USD), Rocket Lab (+ 4,56 Prozent auf 53,22 USD) und CrowdStrike (+ 3,88 Prozent auf 236,20 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen DexCom (-6,37 Prozent auf 80,28 USD), Netflix (-5,05 Prozent auf 65,22 USD), PDD (-3,39 Prozent auf 78,86 USD), Booking (-3,29 Prozent auf 158,52 USD) und T-Mobile US (-2,95 Prozent auf 153,10 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 23 755 709 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,662 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Mit 6,72 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at