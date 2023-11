Gewinne in New York: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstagmittag.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:59 Uhr via NASDAQ 1,42 Prozent höher bei 13 246,47 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,29 Prozent fester bei 13 230,49 Punkten, nach 13 061,47 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 13 262,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13 177,64 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 3,89 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2023, den Wert von 13 307,77 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.08.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13 973,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.11.2022, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 10 524,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 27,53 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 14 446,55 Punkte. Bei 10 265,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell American Bio Medica (+ 500,00 Prozent auf 0,00 USD), Park-Ohio (+ 18,25 Prozent auf 27,15 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 17,15 Prozent auf 9,36 USD), FARO Technologies (+ 14,20 Prozent auf 14,40 USD) und Starbucks (+ 10,89 Prozent auf 101,30 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Sangamo Therapeutics (-18,47 Prozent auf 0,48 USD), Omnicell (-18,45 Prozent auf 29,17 USD), DENTSPLY SIRONA (-10,64 Prozent auf 27,56 USD), Commercial Vehicle Group (-9,38 Prozent auf 6,28 USD) und LSI Industries (-8,56 Prozent auf 13,56 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 421 346 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,518 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die New York Community Bancorp-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die CRESUD-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 52,03 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at