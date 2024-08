Gewinne in New York: NASDAQ Composite zum Start mit Zuschlägen

Der NASDAQ Composite bleibt auch heute in der Gewinnzone.

Um 16:00 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,25 Prozent auf 17 921,93 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,155 Prozent schwächer bei 17 849,09 Punkten in den Handel, nach 17 876,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 932,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 845,86 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite notierte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bei 17 726,94 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, bei 16 794,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 290,78 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 21,37 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 18 671,07 Punkten. Bei 14 477,57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Powell Industries (+ 5,24 Prozent auf 180,01 USD), Forward Air (+ 4,92 Prozent auf 32,60 USD), Donegal Group B (+ 4,67 Prozent auf 12,77 USD), Astro-Med (+ 3,65 Prozent auf 14,48 USD) und Innodata (+ 3,53 Prozent auf 19,35 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite hingegen SIGA Technologies (-7,18 Prozent auf 9,69 USD), Dixie Group (-4,77 Prozent auf 0,87 USD), Nektar Therapeutics (-4,51 Prozent auf 1,27 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,76 Prozent auf 24,58 USD) und FreightCar America (-3,65 Prozent auf 5,67 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 989 716 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,102 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Die Ebix-Aktie weist mit 0,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Mit 19,46 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at