Gewinne in Paris: CAC 40 bewegt sich am Nachmittag im Plus

Der CAC 40 notiert im Euronext-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent fester bei 7 204,03 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder sind damit 2,199 Bio. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,404 Prozent auf 7 214,69 Punkte an der Kurstafel, nach 7 185,68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 7 198,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7 245,37 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,90 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, einen Stand von 7 003,53 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.08.2023, den Stand von 7 267,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.11.2022, wies der CAC 40 einen Stand von 6 641,66 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 9,24 Prozent nach oben. Bei 7 581,26 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 6 518,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Aktuell weist die STMicroelectronics-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 7 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den CAC 40 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 343,844 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie weist mit 2,56 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

