Renault Aktie
|34,08EUR
|-0,06EUR
|-0,18%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renault anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Der Konzernchef von Renault habe die Jahresziele bekräftigt. Das Management habe zudem den neuen Clio vorgestellt, der sich durch ein deutlich verbessertes Design sowie einen hocheffizienten Hybridantrieb auszeichne. Zudem hätten die Franzosen ihre Pläne einer internationalen Expansion mit Schwerpunkt auf Indien und Südamerika präzisiert./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Hold
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
39,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33,88 €
|
Abst. Kursziel*:
15,11%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
34,08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,44%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Renault S.A.mehr Analysen
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|07.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|34,08
|-0,18%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:00
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|07:51
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|07:38
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:37
|Boeing Buy
|UBS AG
|07:32
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:28
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:25
|Unilever Sell
|UBS AG
|07:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:18
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Continental Buy
|UBS AG
|06:51
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|Oracle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Swiss Re Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|SMA Solar Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|09.09.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Valeo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|09.09.25
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Ströer Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|09.09.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Renault Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|easyJet Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Ryanair Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.09.25
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.