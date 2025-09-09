Renault Aktie
|34,14EUR
|1,32EUR
|4,02%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906
Renault Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Clio-Modells im Rahmen der IAA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der französische Autobauer habe mit Blick auf das zweite Halbjahr einige Hebel, um seine eigene Performance zu verbessern, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger dürften aber zunächst abwarten, bevor sie dem einen Vertrauensvorschuss gäben./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:09 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Renault S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Renault S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
34,05 €
|
Abst. Kursziel*:
11,60%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
34,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Renault S.A.mehr Nachrichten
Analysen zu Renault S.A.mehr Analysen
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.25
|Renault Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.25
|Renault Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.05.24
|Renault Sell
|UBS AG
|23.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|10.04.24
|Renault Sell
|UBS AG
|14.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|07.02.24
|Renault Sell
|UBS AG
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Renault Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Renault S.A.
|34,14
|4,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:01
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:53
|Porsche Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:29
|Rolls-Royce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:29
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:27
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|Knorr-Bremse Buy
|UBS AG
|14:00
|Ströer Buy
|UBS AG
|14:00
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|14:00
|Bechtle Buy
|UBS AG
|13:46
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:46
|Infineon Buy
|UBS AG
|13:39
|Renault Neutral
|UBS AG
|13:39
|AIR France-KLM Neutral
|UBS AG
|13:38
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|13:38
|easyJet Buy
|UBS AG
|13:38
|Ryanair Buy
|UBS AG
|13:37
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|13:31
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13:08
|Hermès Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:50
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:47
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|12:41
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:38
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:22
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:21
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:20
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Renault Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:18
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:17
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:16
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:15
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:14
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:50
|Brenntag Buy
|Warburg Research
|11:48
|Südzucker Hold
|Warburg Research
|11:48
|Sanofi Buy
|UBS AG
|11:46
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:45
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:44
|VINCI Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:41
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:53
|Grand City Properties Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:52
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:38
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|Wienerberger buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|ASML NV Buy
|UBS AG