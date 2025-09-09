Renault Aktie

34,14EUR 1,32EUR 4,02%
WKN: 893113 / ISIN: FR0000131906

09.09.2025 13:39:40

Renault Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Renault nach der Vorstellung eines neuen Clio-Modells im Rahmen der IAA auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der französische Autobauer habe mit Blick auf das zweite Halbjahr einige Hebel, um seine eigene Performance zu verbessern, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Anleger dürften aber zunächst abwarten, bevor sie dem einen Vertrauensvorschuss gäben./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 07:09 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault S.A. Neutral
Unternehmen:
Renault S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
34,05 € 		Abst. Kursziel*:
11,60%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
34,14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,31%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aktuelle Aktienanalysen

