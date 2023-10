Gewinne in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester

Wie bereits am Vortag richtet sich der CAC 40 auch derzeit in der Gewinnzone ein.

Der CAC 40 bewegt sich im Euronext-Handel um 09:12 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 7 178,22 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,233 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,625 Prozent auf 7 175,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7 131,21 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7 182,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 165,40 Punkten lag.

CAC 40-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang ein Plus von 1,94 Prozent. Vor einem Monat, am 12.09.2023, wurde der CAC 40 auf 7 252,88 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7 333,01 Punkten. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Jahr, am 12.10.2022, den Stand von 5 818,47 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 schlägt ein Plus von 8,85 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 7 581,26 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 518,21 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im CAC 40

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die STMicroelectronics-Aktie. 6 983 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 mit 366,317 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,88 erwartet. Mit 7,76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at