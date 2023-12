Gewinne in Wien: ATX Prime legt zu

Am Mittwochmittag zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 1 661,57 Punkten. In den Mittwochshandel ging der ATX Prime 0,004 Prozent stärker bei 1 655,64 Punkten, nach 1 655,57 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 1 662,49 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 653,73 Punkten lag.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gab der ATX Prime bereits um 0,320 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.11.2023, stand der ATX Prime noch bei 1 619,04 Punkten. Der ATX Prime wies vor drei Monaten, am 13.09.2023, einen Stand von 1 592,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der ATX Prime einen Wert von 1 574,17 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 kletterte der Index bereits um 4,92 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1 789,53 Punkten. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Mayr-Melnhof Karton (+ 2,78 Prozent auf 118,40 EUR), Verbund (+ 1,77 Prozent auf 83,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,49 Prozent auf 41,00 EUR), S IMMO (+ 1,43 Prozent auf 12,80 EUR) und OMV (+ 1,38 Prozent auf 38,87 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-3,64 Prozent auf 31,80 EUR), Addiko Bank (-1,81 Prozent auf 13,55 EUR), AMAG (-1,49 Prozent auf 26,50 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,09 Prozent auf 9,10 EUR) und BAWAG (-0,98 Prozent auf 46,44 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 120 049 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 28,853 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 11,24 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at