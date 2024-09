Gewinne in Wien: ATX Prime notiert nachmittags im Plus

Am Donnerstagnachmittag wagen sich die Börsianer in Wien aus der Reserve.

Am Donnerstag erhöht sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,47 Prozent auf 1 819,03 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,004 Prozent auf 1 810,62 Punkte an der Kurstafel, nach 1 810,54 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1 823,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 1 804,56 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 2,33 Prozent. Vor einem Monat, am 05.08.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 727,78 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der ATX Prime mit 1 828,56 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1 616,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 6,13 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell AT S (AT&S) (+ 3,07 Prozent auf 17,82 EUR), ZUMTOBEL (+ 2,97 Prozent auf 5,54 EUR), Telekom Austria (+ 2,87 Prozent auf 8,96 EUR), BAWAG (+ 2,85 Prozent auf 70,45 EUR) und Lenzing (+ 2,16 Prozent auf 30,75 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen derweil Marinomed Biotech (-7,01 Prozent auf 5,04 EUR), CA Immobilien (-3,18 Prozent auf 26,80 EUR), IMMOFINANZ (-2,84 Prozent auf 25,65 EUR), Addiko Bank (-2,68 Prozent auf 16,35 EUR) und Frequentis (-2,48 Prozent auf 27,50 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die CA Immobilien-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 555 782 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 26,560 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,75 erwartet. Die OMV-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,63 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

