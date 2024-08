Gewinne in Zürich: SLI klettert letztendlich

Zum Handelsende wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Schlussendlich erhöhte sich der SLI im SIX-Handel um 2,86 Prozent auf 1 914,67 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,787 Prozent auf 1 876,01 Punkte an der Kurstafel, nach 1 861,36 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 1 875,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 1 919,52 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 2,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, den Wert von 1 953,39 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 882,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2023, betrug der SLI-Kurs 1 759,73 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 009,70 Punkte. Bei 1 742,94 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell UBS (+ 4,03 Prozent auf 24,78 CHF), VAT (+ 3,84 Prozent auf 407,90 CHF), Novartis (+ 3,70 Prozent auf 96,74 CHF), Holcim (+ 3,62 Prozent auf 76,18 CHF) und Sika (+ 3,41 Prozent auf 248,40 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Temenos (+ 0,45 Prozent auf 55,40 CHF), Swisscom (+ 1,16 Prozent auf 521,50 CHF), Givaudan (+ 1,72 Prozent auf 4 140,00 CHF), Swatch (I) (+ 1,84 Prozent auf 179,75 CHF) und ams (+ 1,90 Prozent auf 1,04 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 578 778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,905 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,04 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

