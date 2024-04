Gewinne in Zürich: SMI-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 11 558,33 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,234 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,191 Prozent auf 11 525,03 Punkte an der Kurstafel, nach 11 547,14 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11 523,41 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 11 577,76 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 08.03.2024, einen Wert von 11 647,14 Punkten auf. Der SMI stand vor drei Monaten, am 09.01.2024, bei 11 248,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, den Wert von 11 230,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 3,47 Prozent. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Roche (+ 1,73 Prozent auf 223,60 CHF), Nestlé (+ 0,47 Prozent auf 93,70 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,43 Prozent auf 42,27 CHF), Sika (+ 0,41 Prozent auf 267,80 CHF) und Givaudan (+ 0,35 Prozent auf 3 984,00 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Lonza (-1,94 Prozent auf 547,00 CHF), Alcon (-1,73 Prozent auf 74,86 CHF), Swiss Re (-1,52 Prozent auf 107,10 CHF), Holcim (-1,39 Prozent auf 79,36 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,55 Prozent auf 255,30 CHF).

Welche Aktien im SMI den größten Börsenwert aufweisen

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 931 357 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 247,746 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

