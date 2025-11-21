Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Rentabler Sika-Einstieg?
|
21.11.2025 10:04:50
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Sika-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sika-Aktie betrug an diesem Tag 244,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,090 Sika-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 614,93 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 20.11.2025 auf 150,35 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 38,51 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 24,04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Sika AG
Nachrichten zu Sika AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.11.25
|Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Montagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
17.11.25
|Verluste in Zürich: SMI präsentiert sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
14.11.25
|Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
14.11.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert nachmittags (finanzen.at)