SMI-Papier Sika-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sika-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Sika-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden Sika-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sika-Aktie betrug an diesem Tag 244,50 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4,090 Sika-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 614,93 CHF, da sich der Wert einer Sika-Aktie am 20.11.2025 auf 150,35 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 38,51 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Sika einen Börsenwert von 24,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at