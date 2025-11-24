Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|SIX-Handel im Blick
|
24.11.2025 12:26:40
Freundlicher Handel in Zürich: SLI im Aufwind
Am Montag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,05 Prozent fester bei 2 034,34 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,623 Prozent auf 2 045,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 033,31 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der SLI bei 2 032,97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2 049,21 Punkten.
SLI-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 24.10.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 047,46 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 2 025,88 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, einen Stand von 1 931,68 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 5,87 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 721,32 Punkten.
Tops und Flops im SLI
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell Kühne + Nagel International (+ 2,03 Prozent auf 155,95 CHF), VAT (+ 1,97 Prozent auf 326,10 CHF), Sika (+ 1,56 Prozent auf 153,15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,35 Prozent auf 55,36 CHF) und Richemont (+ 1,23 Prozent auf 165,25 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Julius Bär (-4,00 Prozent auf 56,16 CHF), Swiss Re (-1,30 Prozent auf 136,70 CHF), SGS SA (-0,95 Prozent auf 89,34 CHF), Roche (-0,89 Prozent auf 312,80 CHF) und Zurich Insurance (-0,89 Prozent auf 558,80 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 718 343 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 269,654 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,17 zu Buche schlagen. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
