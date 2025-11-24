Straumann Aktie

Straumann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DHHH / ISIN: CH1175448666

Index-Bewegung 24.11.2025 09:29:31

SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start fester

Der SLI bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 2 047,43 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,623 Prozent stärker bei 2 045,97 Punkten, nach 2 033,31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 045,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 049,21 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 2 025,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 931,68 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 6,55 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,57 Prozent auf 167,45 CHF), Givaudan (+ 2,21 Prozent auf 3 380,00 CHF), Sika (+ 1,89 Prozent auf 153,65 CHF), Holcim (+ 1,79 Prozent auf 71,74 CHF) und Straumann (+ 1,64 Prozent auf 98,16 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-0,85 Prozent auf 58,00 CHF), Roche (-0,41 Prozent auf 314,30 CHF), SGS SA (-0,29 Prozent auf 89,94 CHF), Swisscom (-0,26 Prozent auf 573,00 CHF) und Adecco SA (-0,25 Prozent auf 24,24 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 187 546 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,654 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,17 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Straumann Holding AGmehr Nachrichten

Analysen zu Swisscom AGmehr Analysen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX deutlich höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

