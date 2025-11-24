Straumann Aktie
SIX-Handel: SLI präsentiert sich zum Start fester
Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,69 Prozent stärker bei 2 047,43 Punkten. In den Montagshandel ging der SLI 0,623 Prozent stärker bei 2 045,97 Punkten, nach 2 033,31 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2 045,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 049,21 Punkten erreichte.
So bewegt sich der SLI seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 24.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2 047,46 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, bei 2 025,88 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.11.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 931,68 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 6,55 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten markierte der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Punkten erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Richemont (+ 2,57 Prozent auf 167,45 CHF), Givaudan (+ 2,21 Prozent auf 3 380,00 CHF), Sika (+ 1,89 Prozent auf 153,65 CHF), Holcim (+ 1,79 Prozent auf 71,74 CHF) und Straumann (+ 1,64 Prozent auf 98,16 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Julius Bär (-0,85 Prozent auf 58,00 CHF), Roche (-0,41 Prozent auf 314,30 CHF), SGS SA (-0,29 Prozent auf 89,94 CHF), Swisscom (-0,26 Prozent auf 573,00 CHF) und Adecco SA (-0,25 Prozent auf 24,24 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 187 546 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 269,654 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
SLI-Fundamentaldaten
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,17 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
