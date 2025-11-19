Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|SLI-Performance im Fokus
|
19.11.2025 15:59:01
Gute Stimmung in Zürich: So performt der SLI am Nachmittag
Der SLI steigt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,71 Prozent auf 2 026,54 Punkte. In den Handel ging der SLI 0,270 Prozent fester bei 2 017,60 Punkten, nach 2 012,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 027,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 010,95 Zählern.
SLI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,26 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 035,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2025, bewegte sich der SLI bei 2 022,04 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, bei 1 902,17 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 5,46 Prozent zu. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2 146,62 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 4,12 Prozent auf 323,20 CHF), Holcim (+ 2,53 Prozent auf 71,36 CHF), Julius Bär (+ 2,07 Prozent auf 57,16 CHF), Geberit (+ 1,66 Prozent auf 611,60 CHF) und Sika (+ 1,48 Prozent auf 150,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil ams-OSRAM (-5,26 Prozent auf 7,84 CHF), Logitech (-2,20 Prozent auf 87,88 CHF), Swiss Re (-1,07 Prozent auf 138,70 CHF), Givaudan (-1,03 Prozent auf 3 266,00 CHF) und Partners Group (-0,35 Prozent auf 912,80 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1 203 321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 247,005 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Die Swiss Re-Aktie hat mit 10,45 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
